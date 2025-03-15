Ağrı'da yetim çocuklar ve aileleri iftarda bir araya geldi

Ağrı ve Doğubayazıt ilçesinde yetim çocuklar ve aileleri iftarda bir araya geldi.

Valilik, Türk Kızılay Ağrı Şubesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle, "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, hayırseverlerin de desteğiyle "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi.

Öğretmenevi'ndeki programda, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, il protokolü, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, "Yetim gülerse dünya güler." inancıyla hareket eden bir medeniyetin mensupları olduklarını söyledi.

Bir çocuğun yüzünde beliren tebessümün insanlığın en büyük kazanımı olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Sizler, bu toprakların en kıymetli emanetleri, yüreklerimizde taşıdığımız en büyük değerisiniz. Bilmenizi isterim ki hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Belki hayatın size erken yaşta yüklediği zorluklar oldu, belki sevginin en saf halini sunan anne veya babanızdan ayrı kaldınız. Ancak unutmayın ki sizin için atan binlerce yürek var. Devletimiz, milletimiz, sizleri asla yalnız bırakmayacak. Sizler bu büyük ailenin en özel fertlerisiniz."

Koç, devletin yetim çocukların güvenle büyüyebilmesi, iyi eğitim alabilmesi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak hayata hazırlanabilmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğini anlattı.

Vali Koç ile eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, masaları gezerek sohbet ettikleri çocuklara oyuncak ve kitap verdi.

Doğubayazıt ilçesinde de Kaymakamlık ve Kızılay işbirliğiyle iftar programı düzenlendi.