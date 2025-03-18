Ağrılı kızlar eğitim gördükleri spor lisesinin futbol takımını zirveye taşıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'daki spor lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler, okulun yeni kurulan kız futbol takımını zirveye taşıyor.

Geçen yıl il ve bölgede düzenlenen müsabakalarda başarılı sonuçlar alan Ağrı Spor Lisesinin yaklaşık iki yıllık kız futbol takımı, çoğunluğu köylerden gelen kız çocuklarından oluşuyor.

Ailelerinin de tam desteğini alan 18 kız futbolcu, Iğdır'da yapılan "Futbol Gençler Grup Müsabakaları"nda bölge birincisi olup Kızlar Futbol Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Elazığ'da nisan ayında düzenlenecek yarı finallere beden eğitimi öğretmenleri Barış Çetin yönetiminde hazırlanan öğrenciler, finale çıkıp şampiyonluk elde etmek istiyor.

- "Kızların futbol oynayabileceğini herkese göstermek istiyoruz"

Beden eğitimi öğretmeni Barış Çetin, AA muhabirine, 14 yıldır Ağrı Spor Lisesinde görev yaptığını ve öğrencilerinin çok başarılı olduğunu söyledi.

İyi sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"İki sene önce 3-4 öğrencinin katılımıyla futbol takımını oluşturduk. Çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geçen sene Türkiye yarı finalinde elendik. Bu sene yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyoruz ve bunun için de çok çalışıyoruz. Bu sene Iğdır'da bölge şampiyonu olduk. Nisan ayında Elazığ'da yapılacak yarı finallere hazırlanıyoruz. Kızların futbol oynayabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Öğrencilerin yüzde 80'i ilçeler ve köylerden geliyor. Geçen sene ilk defa Trabzon'da deniz gören kızlarımız oldu. Çok başarılılar, daha da başarılı olacaklarını inanıyorum."

- Aileleri her zaman destek oldu

Öğrencilerden Berivan Bartık, Hamur ilçesinde yaşadığını, futbol sayesinde başka şehirlere gidip farklı kültürleri görme şansı bulduklarını anlattı.

Büşra Çamurlu ise çocukluğunda da köyde futbol oynadığını dile getirerek, "Spor lisesine gelerek hocalarımın desteğiyle kendimi daha çok geliştirdim. Ailem de her zaman bana destek oldu. Aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müjde Yeşil de futbolu çok sevdiğini, 2. Lig'de oynadığını ve kendisini geliştirmek için yoğun çalıştığını kaydetti.