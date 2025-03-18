Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrılı kızlar eğitim gördükleri spor lisesinin futbol takımını zirveye taşıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'daki spor lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler, okulun yeni kurulan kız futbol takımını zirveye taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrılı kızlar eğitim gördükleri spor lisesinin futbol takımını zirveye taşıyor
        ABONE OL

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'daki spor lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler, okulun yeni kurulan kız futbol takımını zirveye taşıyor.

        Geçen yıl il ve bölgede düzenlenen müsabakalarda başarılı sonuçlar alan Ağrı Spor Lisesinin yaklaşık iki yıllık kız futbol takımı, çoğunluğu köylerden gelen kız çocuklarından oluşuyor.

        Ailelerinin de tam desteğini alan 18 kız futbolcu, Iğdır'da yapılan "Futbol Gençler Grup Müsabakaları"nda bölge birincisi olup Kızlar Futbol Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

        Elazığ'da nisan ayında düzenlenecek yarı finallere beden eğitimi öğretmenleri Barış Çetin yönetiminde hazırlanan öğrenciler, finale çıkıp şampiyonluk elde etmek istiyor.

        - "Kızların futbol oynayabileceğini herkese göstermek istiyoruz"

        Beden eğitimi öğretmeni Barış Çetin, AA muhabirine, 14 yıldır Ağrı Spor Lisesinde görev yaptığını ve öğrencilerinin çok başarılı olduğunu söyledi.

        İyi sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

        "İki sene önce 3-4 öğrencinin katılımıyla futbol takımını oluşturduk. Çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geçen sene Türkiye yarı finalinde elendik. Bu sene yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyoruz ve bunun için de çok çalışıyoruz. Bu sene Iğdır'da bölge şampiyonu olduk. Nisan ayında Elazığ'da yapılacak yarı finallere hazırlanıyoruz. Kızların futbol oynayabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Öğrencilerin yüzde 80'i ilçeler ve köylerden geliyor. Geçen sene ilk defa Trabzon'da deniz gören kızlarımız oldu. Çok başarılılar, daha da başarılı olacaklarını inanıyorum."

        - Aileleri her zaman destek oldu

        Öğrencilerden Berivan Bartık, Hamur ilçesinde yaşadığını, futbol sayesinde başka şehirlere gidip farklı kültürleri görme şansı bulduklarını anlattı.

        Büşra Çamurlu ise çocukluğunda da köyde futbol oynadığını dile getirerek, "Spor lisesine gelerek hocalarımın desteğiyle kendimi daha çok geliştirdim. Ailem de her zaman bana destek oldu. Aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Müjde Yeşil de futbolu çok sevdiğini, 2. Lig'de oynadığını ve kendisini geliştirmek için yoğun çalıştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da yetim çocuklar ve aileleri iftarda bir araya geldi
        Ağrı'da yetim çocuklar ve aileleri iftarda bir araya geldi
        Ağrı'da eriyen kar suları ev ve ahırlara girdi
        Ağrı'da eriyen kar suları ev ve ahırlara girdi
        Ağrı Belediye Başkanı Aras'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın yargılanma...
        Ağrı Belediye Başkanı Aras'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın yargılanma...
        Ağrı'da ihtiyaç sahibi 600 aileye günlük sıcak yemek veriliyor
        Ağrı'da ihtiyaç sahibi 600 aileye günlük sıcak yemek veriliyor
        AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci, basın mensuplarıyla sahurda buluştu
        AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci, basın mensuplarıyla sahurda buluştu
        Ağrı'da yoğun sis etkili oldu
        Ağrı'da yoğun sis etkili oldu