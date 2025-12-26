Ağrı'da yolcu otobüsünde 245 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yolcu otobüsünde 245 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Otobüsün içinde ve eklentilerinde 245 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
