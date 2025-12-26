Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yolcu otobüsünde 245 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yolcu otobüsünde 245 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:44 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:44
        Ağrı'da yolcu otobüsünde 245 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yolcu otobüsünde 245 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Otobüsün içinde ve eklentilerinde 245 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

