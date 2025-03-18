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        Ağrı ve Kars'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

        Ağrı ve Kars'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:19
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        Ağrı ve Kars'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
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        Ağrı ve Kars'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Ağrı Valiliği şehit yakınları ve gazilere yönelik öğretmenevinde iftar programı düzenledi.

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, vatan uğruna en kıymetli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini toprağa veren aziz şehitlerin değerli ailelerine ve kahraman gazilerine şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunan Koç, şunları kaydetti:

        "Bizler, bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu canlarını hiçe sayarak mücadele eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatıdır. Devletimiz, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Sizler bizlere emanet, bizler de sizlerin birer evladıyız."

        Vali Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile iftarın ardından şehit ve gazi aileleriyle sohbet edip çocuklara oyuncak ile kitap hediye etti.

        Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve il protokolü katıldı.

        - Kars

        Kars'ta da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Polis Evi'nde düzenlenen iftar programına Kars Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ve kent protokolü katıldı.

        Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ecdadımız, 18 Mart 1915’te de eşi benzeri görülmemiş bir destan yazdı. Bu eşsiz zaferin kaynağı, birbirine kenetlenmiş büyük bir milletin, vatanına, bayrağına, özgürlüğüne ve kutsal değerlerine olan aşkı ve inancıdır. Sizin evlatlarınız da bu vatan uğruna canlarını verdiler, kanlarını akıttılar. Şunu biliniz ki bir şehidimiz olduğunda sadece ailelerin değil, bütün milletimizin yüreği yanıyor. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerini kendi ailemiz olarak görüyoruz. İşte, biz böyle bir milletiz, canları uğruna bu vatanı bizlere emanet eden, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız."

        İftardan sonra Vali Polat, şehit aileleri ve gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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