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        Ağrı dağlarındaki sarp kayalıklarda yaban keçileri görüntülendi

        Ağrı'da koruma altındaki yaban keçileri, dağlardaki sarp kayalıklarda görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:22
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        Ağrı dağlarındaki sarp kayalıklarda yaban keçileri görüntülendi
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        Ağrı'da koruma altındaki yaban keçileri, dağlardaki sarp kayalıklarda görüntülendi.

        Kentin yüksek dağları, kurt, yaban domuzu, tilki ve yaban keçisi gibi çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Son yıllarda koruma faaliyetleriyle popülasyonları yavaş yavaş artmaya başlayan yaban keçileri, sarp kayalıklarda dolaşırken kayıt altına alındı.

        Sürü halinde gezen yaban keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

        Vali Mustafa Koç, dağ keçilerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, şu notu düştü:

        "Ağrı, sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda eşsiz yaban hayatıyla da göz kamaştırıyor. Dağ keçileri başta olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapan bu coğrafya, doğanın bizlere sunduğu en büyük hazinelerden biri. Bu güzellikleri korumak, geleceğe en değerli mirası bırakmak demek. Hep birlikte doğamıza sahip çıkalım."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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