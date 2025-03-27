Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, öğrencilere iftar verdi, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı dağıttı.

Kızılay Şubesi, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerine, günlük sıcak yemek, gıda ve giyim yardımı gibi birçok alanda yılın 12 ayı destek sağlıyor.

Şubenin aşevinde yapılan yemeklerle Nuh'un Gemisi Ortaokulu'nda, ayın en başarılı öğrencilerine yönelik iftar verildi.

Öğretmenlerin de katıldığı iftarda, öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler de yapıldı.

Kızılay ekipleri ayrıca ilçede maddi durumu iyi olmayan ailelere de alışveriş kartı dağıttı.