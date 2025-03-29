Ağrı'da Ramazan ayı boyunca "Cami Çocuk Buluşması" düzenlendi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Ramazan ayı boyunca teravih namazları sonrası "Cami Çocuk Buluşması" programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü koordinesinde, çocukların camiye alışması için Ramazan ayı boyunca her hafta bir ibadethanede etkinlikler düzenlendi.

Teravih namazlarının ardından düzenlenen "Cami Çocuk Buluşması"nda cami imamları, çocuklarla oyun oynadı, ilahiler söyledi.

Camide keyifli vakit geçiren çocuklara imamlar tarafından ikramlar yapıldı, çeşitli hediyeler verildi.

İlçe müftüsü Lokman Salı AA muhabirine, çocukların etkinliklerle çok mutlu olduğunu belirterek, "Ramazan ayının başından itibaren ilçe müftülüğü olarak her hafta farklı bir camimizde 'Cami Çocuk Buluşması' adı altında teravih namazlarımızın ardından camilerimizde çocuklarla birlikte her hafta farklı oyunlar oynayarak çocuklarımızı camiye alıştırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Hazreti Peygamber'in çocuklara olan sevgisine değinen Salı, "Bizler de 'çocuklar camiyi sevsin, camide alnı secdeye değsin ve bir hatıra olsun' amacıyla çocuklarımızı Ramazan'da camimizde buluşturmaya gayret ediyoruz. Velilerimizden ve bizlere bu mutluluğu yaşatan bütün hocalarımızdan Allah razı olsun." dedi.