Baharın habercisi leylekler Ağrı'da direklerin üzerindeki yuvalarına döndü

Yaz ayları boyunca kente bağlı köylerde daha çok eski elektrik direkleri ile ağaçlara yaptıkları yuvalarda kalan leylekler, sonbaharda havaların soğumasıyla göç ediyor.

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