Baharın habercisi leylekler Ağrı'da direklerin üzerindeki yuvalarına döndü
Ağrı'da havaların ısınmaya başlamasıyla kışı sıcak bölgelerde geçiren leylekler, köylerde direkler üzerindeki yuvalarına dönmeye başladı.
Ağrı'da havaların ısınmaya başlamasıyla kışı sıcak bölgelerde geçiren leylekler, köylerde direkler üzerindeki yuvalarına dönmeye başladı.
Yaz ayları boyunca kente bağlı köylerde daha çok eski elektrik direkleri ile ağaçlara yaptıkları yuvalarda kalan leylekler, sonbaharda havaların soğumasıyla göç ediyor.
Kışı sıcak bölgelerde geçiren leylekler, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde yuvalarına dönmeye başladı.
Yakınca ve Tükenmez köyündeki yuvalarda yaşamını sürdüren leylekler, çevredeki sulak alanlarda besleniyor.
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