Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele baharda da sürüyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ekiplerin, yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması devam ediyor.

İlçede aralıklarla etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini kar ve tipiye bırakıyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan TRT Radar Baz İstasyonu'nun yolunu açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının bir metreyi aştığı yolu iş makineleri yardımıyla yeniden ulaşıma açtı.

Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, AA muhabirine, ilçenin zorlu coğrafya koşullarına sahip olduğunu söyledi.

İlçede ilkbahar aylarında da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini ifade eden Saygılı, "İlçe Özel İdaresi ekiplerimiz kışın olduğu gibi bugünlerde de zorlu karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. TRT Radar Baz İstasyonu'nun yolu kapanmıştı ve ekiplerimiz kısa sürede yolu tekrar ulaşıma açtı. Gece gündüz demeden çalışmalarını yürüten ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.