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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, "Ağrı Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "'Sokaklarımızda sahipsiz bir hayvan kalmasın. Hepsi doğal yaşam merkezlerinde, doğal ortamlarda olsun. Bunların kısırlaştırılması başta olmak üzere tedavileri yerine getirilsin' istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:38 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:50
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, "Ağrı Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "'Sokaklarımızda sahipsiz bir hayvan kalmasın. Hepsi doğal yaşam merkezlerinde, doğal ortamlarda olsun. Bunların kısırlaştırılması başta olmak üzere tedavileri yerine getirilsin' istiyoruz." dedi.

        Bülent Turan, Ağrı ziyaretleri kapsamında Vali Mustafa Koç'u makamında ziyaret ettikten sonra Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen "Ağrı Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

        Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Turan, Dünya Romanlar Günü ve Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Geçmişte ülkede Sivas'ın ötesi diye bir kavram olduğuna, bölgenin terör, uzaklık, soğukla anıldığına işaret eden Turan, artık imkanlar anlamında doğu-batı farkının kalmadığını söyledi.

        Yaptıkları yatırımlarla 85 milyonun kardeşliğinin tesisi için herkesin eşit, hür, birinci sınıf vatandaş olduğu bilinciyle büyük bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Turan, "85 milyon insanımız eşittir, beraberdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin oluncaya kadar, terörsüz Türkiye'yi inşa edinceye kadar, kalkınmış Türkiye'yi büyük bir heyecanla inşa edinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Sokaklarımız güvenli olmak zorundadır"

        Turan, çocukların sokaklarda sahipsiz hayvanlardan ötürü yaralandığını, bazen bunların ölümle sonuçlandığını anlattı.

        Sokağın güvenliğinin esas olduğunu vurgulayan Turan, "Bu güvenlik riski ister insandan gelsin ister trafikten gelsin ister sahipsiz hayvandan gelsin. Nereden gelirse gelsin, birinin birine önceliği yoktur. Hepsi önceliklidir, hepsi önemlidir. Sokaklarımız güvenli olmak zorundadır, teröristten de sokağa davetten de sahipsiz hayvandan da trafikten de... Ama sokak tartışmasız güvenli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Çocuklar ve yaşlıların sahipsiz hayvanlar tarafından mağdur edilmesinden yola çıkarak Meclisin 9 ay önce bir kanun yürürlüğe soktuğunu ve bu kanun içerisinde tüm kurumlara yeni görevler emanet edildiğini anımsatan Turan, şöyle devam etti:

        "Konu tamamen güvenlikle ilgilidir. Avrupa'da sokakta bir tek sahipsiz hayvan görmeyiz. Ama biz buralarda zaman zaman şehre inen, çocuklara zarar veren hayvanların olduğunu biliyoruz. Ağrı'mızda 10 bin civarında sahipsiz hayvandan bahsediliyor. Bu çok ciddi bir sayı. O yüzden bu riskin daha da büyümesini asla istemiyoruz. Kanun geçeli 9 ay oldu, az zaman değil. Hatırlayın, eylemler, toplantılar yapılmıştı. 'Hayvan katliamı olacak, mahvolacağız' denmişti. Katliam mı oldu, itlaf mı oldu? Bir derdimiz var, ulusal standartlarda bu işi çözmek istiyoruz."

        Turan, kanunun her kuruma ayrı görev verdiğini, belediyelerin görevinin yanında valiliklere de görev vererek tüm birimlerle, geçici, hızlı ve masrafsız yeni barınaklar yapmak istediklerini vurguladı.

        - "Kimin kusuru ve ihmali varsa yeri geldiğine hesap sormak için adım atılacak"

        Bülent Turan, şunları kaydetti:

        "'Sokaklarımızda sahipsiz bir hayvan kalmasın. Hepsi doğal yaşam merkezlerinde, doğal ortamlarda olsun. Bunların kısırlaştırılması başta olmak üzere tedavileri yerine getirilsin' istiyoruz. Doğal yaşam alanlarını kollayacağız ve koruyacağız. Çok büyük binalar ve yapılardan bahsetmiyorum. Onların da mutlu olacağı, betonun olmadığı, ufak tellerle çevrili kendi yaşları ve ırklarına göre ayrılmış bölümlerin olduğu yerlerden bahsediyoruz. Kanun özellikle belediyelere görev veriyor. Bunu yapmak zorundalar. En az binde 5 bütçelerini buna ayırmak zorundalar. Yani yeni bir süreç başlıyor. Bu süreçte herkes görevini yapacak. Belediye de valilik de yapacak. Eğer belediye veya ilgili birimler bu işi yapmasalar, açık ve net söylüyorum başta bakanlığımızın teftiş kurulu başkanı olmak üzere her türlü teftişi ve buna bağlı yargı erkini de hayata geçiriyoruz, adımlar atıyoruz. Kimin kusuru ve ihmali varsa yeri geldiğine hesap sormak için adım atılacağını duyurmak istiyorum."

        Hayvana zulmün günah ve haram olduğunu, kanunen suç olduğunu söyleyen Turan, kimseye zulmetmeden usulünce hayvanları toparlamak, sahiplendirmek ya da rehabilite edip kendi doğal ortamlarında barınaklarda misafir etmenin görev olması gerektiğini vurguladı.

        Herkesin sürece destek vermesi gerektiğini aktaran Turan, Ağrı Valiliğince Ozanlar köyü kırsalındaki 50 dönümlük mera alanında, AFAD'ın vereceği konteynerle idari binalar, ameliyathaneler, etrafı telle çevrili barınağın bir buçuk ay içerisinde açılmasını beklediklerini bildirdi.

        Vali Koç ise sahipsiz hayvanları hem kent hem de ülke gündeminden çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

        Bakan Yardımcısı Turan, Vali Koç ve beraberindekiler, daha sonra barınağın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

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