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        İshak Paşa Sarayı, bayram tatilinde 17 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserlerden İshak Paşa Sarayı ve İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, 9 günlük bayram tatilinde 17 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 18:22 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:34
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        İshak Paşa Sarayı, bayram tatilinde 17 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserlerden İshak Paşa Sarayı ve İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, 9 günlük bayram tatilinde 17 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen İshak Paşa Sarayı, görkemli mimarİ yapısının yanı sıra yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her dönemi ziyaretçi çekiyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan tarihi yapı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınında uğradı.

        Vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinde İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni de ziyaret etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, gazetecilere, İshak Paşa Sarayı'nın 99 yılda inşa edildiğini söyledi.

        Tarihi mekanın her yıl yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Altun, "Ziyaretçi sayısı her yıl artmaktadır. Ülkenin her yerinden ziyaretçi geliyor. Ziyaretçiler burada adeta tarihi yaşıyor. Bayram tatilinde İslam alimi Ahmed-i Hani ve İshak Paşa Sarayı'nı yaklaşık 17 bin kişi ziyaret etti." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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