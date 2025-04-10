Ağrılı ilkokul mezunu genç hayalindeki araçları atık malzemelerle üretti

ABDULLAH SÖYLEMEZ/YASİN ÇAVDAR - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu Muhammed Bayram, imkanların kısıtlı olduğu köyde atık malzemelerden elektrikle çalışan iki araç üreterek günlük işlerinde kullanıyor.

İlçeye bağlı Türkeli köyünde yaşayan ilkokul mezunu 27 yaşındaki Muhammed Bayram, hayvancılığın yanında yaz aylarında arıcılık yapıyor.

Küçük yaşlardan beri araçlara merakı olan Bayram, köyde günlük işlerinde kullanmak için hayalindeki aracı gerçeğe dönüştürmek amacıyla atık malzemeleri bir araya getirerek çalışmaya başladı.

Bahçede kurduğu baraka tarzı küçük atölyesinde profiller, demir parçaları başta olmak üzere onlarca parçayı bir araya getiren ve yeni akü alan Bayram, geçen yıldan bu yana elektrikle çalışan iki araç üreterek hayalini gerçekleştirdi.

Köy şartlarında kısıtlı imkanlarla hayallerinden vazgeçmeyen Bayram, biri 4x4 diğeri 4x2 olan iki aracı hem kendi işlerinde hem de ihtiyaç duyulduğunda komşularına yardımcı olmak için kullanıyor.

Muhammed Bayram, AA muhabirine, küçüklükten beri mekanik ve demir işlerine meraklı olduğunu söyledi. Yaptığı araçların elektrikli olduğunu belirten Bayram, "İlk aracımı yaptığımda 'Yapamazsın, bu boş iş boşuna uğraşıyorsun' diyenler oldu. Sonrasında 'Acaba yapabilir mi, bitirebilir mi?' diyenler oldu. Allah'ın izniyle başardık. Sanayiden topladığım atık malzemelere araçları yaptım. Hurdadan gelen malzemeleri de kullandım. Hepsini atık malzemelerden yaptım." dedi. Bayram, araçları yaparken malzeme bulmakta güçlük çektiğini ancak hayalinden vazgeçmediği için yoğun bir uğraş verdiğini anlattı. - "Arıcılıkta kullanmak için ürettim" Atık malzeme bulma sıkıntısı yaşadığına işaret eden Bayram, "Malzemeyi geç bulabildiğim için bir ayda yapmam gereken işleri 3-4 ayda yaptım. Malzeme bulma noktasında sıkıntı yaşadığım için bazen vazgeçme noktasına geldim ama azmim pes etmeme izin vermedi. İkisi de elektrikle çalışıyor. Çevreye zararları yok. Motor ve egzoz yok. 70-80 kilometre menzilleri var. 50 kilometre hıza ulaşıyor. 6 saatte şarjı ful doluyor. Hiç durmadan 2 saat sürebiliyorum. Zaten arıcılık yapıyorum. Arıcılıkta kullanmak için ürettim. Kovan taşımalarda çok yardımcı oluyor." diye konuştu.