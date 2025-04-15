Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı.

Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, yazılan destanın, sadece bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda bir milletin özgürlük ve bağımsızlık uğruna sergilediği kararlılığın, cesaretin ve azmin eşsiz bir örneği olduğunu söyledi.

Ağrı halkının imanla, vatan sevgisiyle ve fedakarlıkla tarih sahnesine çıktığı, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekun bir direnişin başladığı kutlu bir gün yaşandığını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Bu şehir, sınırda bir kale olmanın ötesinde, Milli Mücadele'nin ruhunu taşıyan, Anadolu'nun onurlu yüzüdür. Bir asır önce Kazım Karabekir yönetimindeki şanlı ordumuz, düşmanı ve işbirlikçi Ermeni çetelerini 14 Nisan 1918'de Patnos, sırasıyla Diyadin, Doğubayazıt, Hamur, Taşlıçay ve Tutak ilçelerimizden, 15 Nisan 1918'de Ağrı ilimizden, 16 Nisan 1918'de ise Eleşkirt ilçemizden çıkararak Ağrı'mızı düşman işgalinden kurtarmışlardır."