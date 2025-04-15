Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı.
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı.
Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, yazılan destanın, sadece bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda bir milletin özgürlük ve bağımsızlık uğruna sergilediği kararlılığın, cesaretin ve azmin eşsiz bir örneği olduğunu söyledi.
Ağrı halkının imanla, vatan sevgisiyle ve fedakarlıkla tarih sahnesine çıktığı, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekun bir direnişin başladığı kutlu bir gün yaşandığını ifade eden Koç, şöyle konuştu:
"Bu şehir, sınırda bir kale olmanın ötesinde, Milli Mücadele'nin ruhunu taşıyan, Anadolu'nun onurlu yüzüdür. Bir asır önce Kazım Karabekir yönetimindeki şanlı ordumuz, düşmanı ve işbirlikçi Ermeni çetelerini 14 Nisan 1918'de Patnos, sırasıyla Diyadin, Doğubayazıt, Hamur, Taşlıçay ve Tutak ilçelerimizden, 15 Nisan 1918'de Ağrı ilimizden, 16 Nisan 1918'de ise Eleşkirt ilçemizden çıkararak Ağrı'mızı düşman işgalinden kurtarmışlardır."
Koç, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa gibi liderler ve isimsiz kahramanların işgale karşı verilen bu büyük mücadelenin ön saflarında yer aldığını ve halkın özgürlük iradesini tüm dünyaya haykırdığını belirtti.
O günlerde sadece erkekler değil, kadınların da savaşın içinde olduğunu vurgulayan Koç, "Cepheye mermi taşıyan, yaralıların başında dua eden, evladını askere uğurlarken gözyaşını içine akıtan kadınlarımız, bu mücadelenin adsız neferleri olarak tarihe geçmiştir. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu, bağımsızlık için gözünü kırpmadan canını veren o aziz şehitlerimize, inançla direnen halkımıza borçluyuz." diye konuştu.
Tİyatro gösterisi ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Programa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.