Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluş süreci konferansta anlatıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, kentin düşman işgalinden kurtuluş süreci anlatıldı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, 15 Nisan'ın Ağrı için takvimden bir gün olmadığını, bir var oluşun, direnişin ve yeniden doğuşun sembolü olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, "Bu topraklarda verilen mücadele sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir halkın kaderine sahip çıktığı bir gün olmuştur." dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili ise 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Rusların bölgede işgal faaliyetleri yürüttüğünü ve sonrasında Ermeni komitelerinin Ağrı'da baskı, zulüm ve katliam yaptığını anlattı.