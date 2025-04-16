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        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluş süreci konferansta anlatıldı

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:49
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        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluş süreci konferansta anlatıldı
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        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, kentin düşman işgalinden kurtuluş süreci anlatıldı.

        Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, 15 Nisan'ın Ağrı için takvimden bir gün olmadığını, bir var oluşun, direnişin ve yeniden doğuşun sembolü olduğunu söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, "Bu topraklarda verilen mücadele sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir halkın kaderine sahip çıktığı bir gün olmuştur." dedi.

        Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili ise 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Rusların bölgede işgal faaliyetleri yürüttüğünü ve sonrasında Ermeni komitelerinin Ağrı'da baskı, zulüm ve katliam yaptığını anlattı.

        1. Dünya Savaşı yıllarında Sovyetler Birliği'nde ihtilal gerçekleştiğinde Rusların bölgeden çekilmeye başladığını anımsatan Kayserili, "Ermenilerin buralarda baskıları devam ederken buradaki vatansever vatandaşlar ve aşiretlerimiz Kazım Karabekir Paşa'nın komutasında bölgeye gelen kahraman askerlerimiz sayesinde Ağrı, 15 Nisan 1918 yılında özgürlüğüne ve huzuruna kavuşmuş oldu." diye konuştu.

        Doç. Dr. Şehnaz Eraslan Alıcıgüzel'in moderatörlüğünü yaptığı konferansta, Doç. Dr. Hakan Kaya ve Dr. Öğretim Üyesi Harun Aydın, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluş sürecini anlattı.

        Konferansta müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi yapıldı, katılımcılara helva ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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