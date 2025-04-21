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        Şehit infaz koruma memuru Yiğit, Ağrı'da mezarı başında anıldı

        Bursa'da 3 yıl önce terör saldırısında şehit düşen infaz koruma memuru Cengiz Yiğit, ölüm yıl dönümünde Ağrı'da mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:48
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        Şehit infaz koruma memuru Yiğit, Ağrı'da mezarı başında anıldı
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        Bursa'da 3 yıl önce terör saldırısında şehit düşen infaz koruma memuru Cengiz Yiğit, ölüm yıl dönümünde Ağrı'da mezarı başında anıldı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yiğit'in şehadete ermesinin 3. yıl dönümünde Hamur ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, dua edildi.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Şehitlerin fedakarlıklarının sadece birer hatıra değil, kutlu bir miras olduğunu ifade eden Çalış, şöyle konuştu:

        "İnancımız gereği şehitler ölmez, onlar diridirler. Allah onları kendi lütfuyla ayrı bir ikrama tabi tutar. Şehitlik, peygamberimizin gıpta ettiği bir makamdır. Allah böylesi büyük bir makamı ve şerefi şehidimize bahşetti. Ailesine de şehit ailesi olma onuruna nail etti. Yargı görevi yapanlar arasında daha önce de şehitler verildi. Vatan ve vazife uğruna şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizle birlikte teşkilatımız mensubu şehitlerimizi saygıyla anıyoruz."

        - "Bizlere düşen görev, şehitlerin emanetine sahip çıkmak"

        Çalış, şehitlerin vatanın ve milletin görünmez manevi muhafızları olduğunu belirterek, onların maneviyatından güç alarak kutlu vazifeleri yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve kudretli olduğunu vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

        "Devletimiz, terörle, teröristlerle ve onları destekleyen her türlü işbirlikçi ve güçle etkin, kararlı mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti'ni kararlılığından geri adım attıramayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, onların yaptıklarının hesabını sormaya devam edeceğiz. Bizlere düşen görev, şehitlerin emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve bu topraklar üzerinde yaşamak için verilen mücadeleyi asla unutmamaktır."

        Programın devamında şehidin babası Mahmut Yiğit, Başsavcı Çalış, Kaymakam Mehmet Nesip Mahir, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, Ağrı Adalet Komisyon Başkanı Abdullah Boyraz, Patnos Adalet Komisyon Başkanı Dilek Öztürk, hakimler, cumhuriyet savcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, Yiğit'in mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Burada sona eren programın ardından taziye evinde Kur'an-ı Kerim okundu, katılımcılara yöresel yemeklerden helise ikram edildi.

        Başsavcı Çalış, programa katılanlara teşekkür etti.

        Bursa'da 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısında, Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 personel yaralanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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