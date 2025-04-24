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        İnsan kaçakçılarına yönelik Ağrı merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalandı

        Ağrı merkezli Diyarbakır ve Elazığ'da insan kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:10
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        İnsan kaçakçılarına yönelik Ağrı merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalandı
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        Ağrı merkezli Diyarbakır ve Elazığ'da insan kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri ülkeye sokan, sahte ikamet, pasaport ve yol izin belgesi düzenleyen, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından (MASAK) bu suçların finansörleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda 21 şüphelinin, insan kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin 683 lira değerindeki suç gelirlerini bankalar ve kripto varlık borsalarına aktardığı ve bunu aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

        Ağrı merkezli Diyarbakır ve Elazığ'da hava destekli yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 215 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi, suçta kullanılan 2 otobüs ile 1 taksiye el konuldu.

        Firari 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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