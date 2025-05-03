Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Karamağara, Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, "Ayasofya'yı açan bir liderin gençliği olarak inşallah bizlerin de Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için canla başla çalışmamız gerekiyor. Ben eminim ki bu ümmetin gençlerinin Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağına inanıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Karamağara, Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, "Ayasofya'yı açan bir liderin gençliği olarak inşallah bizlerin de Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için canla başla çalışmamız gerekiyor. Ben eminim ki bu ümmetin gençlerinin Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağına inanıyorum." dedi.

        Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Karamağara, burada yaptığı konuşmada, vakıflarının 81 il, 605 ilçede, yurtlar, kıraathaneler, 30 bin teşkilat mensubu, 300 bin gönüllü üyeyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        28 Şubat'ı ve 15 Temmuz Darbe Girişimini unutmadıklarını belirten Karamağara, şöyle konuştu:

        "Ömer Halisdemir şehidimizi canı pahasına vatan uğruna canını feda ettiği 15 Temmuz gününü asla unutmuyoruz. Diyarbakır'da kurban çalışması sırasında hunharca katledilen Yasin Börü kardeşimizi unutmuyoruz. Karadeniz'de Eren Bülbül kardeşimizi unutmuyoruz. Geçmişte bize yaşatılan tüm olumsuzlukları yıkarak bizlere öncülük eden Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizlerin de çok çalışması gerekiyor."

        Ayasofya'nın uzun yıllar sonra açıldığını milli teknoloji hamlesiyle Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu ve Taksim'de cami yapılmasını görmenin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Karamağara, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde elhamdülillah bugün artık yerli arabamızı, yerli uçağımızı yapacak düzeye gelmişiz. Biz gençlere daha büyük çalışmalar düşüyor. Ayasofya'yı açan bir liderin gençliği olarak inşallah bizlerin de Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için canla başla çalışmamız gerekiyor. Bu ümmetin gençlerinin Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağına inanıyorum."

        Kongrede, Nur Muhammet Alptekin yeniden TÜGVA'nın İl Temsilcisi olarak seçildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız

        Benzer Haberler

        Ağrı'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kiş...
        Ağrı'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kiş...
        Ağrı'da sigara kartonlarında 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçiri...
        Ağrı'da sigara kartonlarında 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçiri...
        Ağrı'nın ovalarında bahar, dağlarında ise kış hüküm sürüyor
        Ağrı'nın ovalarında bahar, dağlarında ise kış hüküm sürüyor
        Ağrı'da ehliyet sınavına girecek adaylara kopya düzeneği yerleştiren 8 şüph...
        Ağrı'da ehliyet sınavına girecek adaylara kopya düzeneği yerleştiren 8 şüph...
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
        Milli karateciler, Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı'da güç de...
        Milli karateciler, Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı'da güç de...