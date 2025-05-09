Ağrı'da lise öğrencileri için bilgisayar laboratuvarı kuruldu

Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'ın girişimleri ve hayırsever bir iş insanının desteğiyle lise öğrencileri için bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Başsavcı Çalış, Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler için bilgisayar laboratuvarı kurulması için girişimde bulundu.

Bunun üzerinde hayırsever iş insanı Yüksel Kahraman'ın gönderdiği 35 dizüstü bilgisayarla laboratuvar oluşturuldu. Okulda düzenlenen törende, Başsavcı Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in kurdele kesmesiyle laboratuvarın açılışı yapıldı.

Başsavcı Çalış, AA muhabirine, adalet bölümü öğrencilerinin Ağrı Adliyesi bünyesinde stajlarını da yaptıklarını ve onlara yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin zeki ve çalışkan olduğunu ifade eden Çalış, "İnşallah öğrencilerimiz teknolojiden de yararlanarak kendilerine güzel bir hayat inşa ederler. Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Elimizden geldiğince genç arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Adliyemizin birimlerinde stajyer olarak dönemsel çalışmalar yapıyorlar. Kendilerinden memnunuz." dedi.