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        Ağrı'da özel anaokulunda uygunsuz videoların çekilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

        Ağrı'da özel anaokulunda küçük çocuklarla ilgili uygunsuz içeriklerin olduğu videoların çekilmesine ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 21:48 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:48
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        Ağrı'da özel anaokulunda uygunsuz videoların çekilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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        Ağrı'da özel anaokulunda küçük çocuklarla ilgili uygunsuz içeriklerin olduğu videoların çekilmesine ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında küçük çocuklarla ilgili uygunsuz içeriklerin olduğu videoların paylaşılmasına ilişkin açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

        Söz konusu içeriklerin paylaşılması üzerine kolluk birimlerinin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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