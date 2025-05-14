Ağrı'da tırın çarptığı 3 büyükbaş hayvan telef olmaması için kesildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın çarparak ağır yaraladığı 3 büyükbaş hayvan telef olmaması için vatandaşlar tarafından kesildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın çarparak ağır yaraladığı 3 büyükbaş hayvan telef olmaması için vatandaşlar tarafından kesildi.
Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu ayrımına yakın mevkide arazide otlayan ve yola çıkan 3 büyükbaş hayvana tır çarptı.
Ağır yaralanan hayvanlar telef olmaması için vatandaşlarca kesildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolunda, hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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