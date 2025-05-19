Ağrı Valiliğinden hasta çocuğun ambulans olmadan sevk edildiği iddialarına ilişkin açıklama:

Ağrı Valiliği, kanaması bulunan çocuğun ambulans verilmeden Ağrı'dan Erzurum’a gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya organlarında kanaması bulunan çocuk hastanın ambulans verilmeden Erzurum’a gönderildiği iddialarınin yer alması üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Hastanın milyonda bir görülen, kalıtsal olan, diş eti ve burun kanamalarının sık görüldüğü bir kanama bozukluğuna sahip olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağrı'da ikamet eden hastamızın takibi, nadir olan hastalığının tetkiklerinin daha kapsamlı yapılabildiği Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği’nde devam etmektedir. Görüntülerin çekildiği gün, hastamız rutin kontrolü için gideceği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk kağıdı almak için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne başvurmuş, işlemleri birkaç dakika içerisinde tamamlanmıştır. Hastamızın o sırada herhangi bir rahatsızlığı ise bulunmamaktadır."