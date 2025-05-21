Ağrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma yürütülüyor.

Adreslerde yapılan aramada, yasa dışı yollarla elde edilmiş 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, usulsüz hayvan sevkinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman ile senetler ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, usulsüz temin edilen hayvan küpesi ve belgelerle farklı illere hayvan sevki yaptığı öne sürülen şüpheliler teknik takibe alındı.

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