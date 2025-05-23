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        Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

        Ağrı'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:08 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:23
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        Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı
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        Ağrı'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi.

        Valilik tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının kültürel zenginlik barındıran lezzetlerle dolu olduğunu söyledi.

        Anadolu’nun dört bir yanında şekillenen bu eşsiz mutfak kültürünün, coğrafi, iklimsel ve sosyolojik farklılıklarla harmanlanarak zengin bir gastronomi mozaiği oluşturduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

        "Bu değerli miras içinde Ağrı mutfağı da kendine has tatları, geleneksel tarifleri ve özgün sunumlarıyla önemli bir yer tutmaktadır. Bu hafta boyunca hem ilimizin mutfak zenginliğini daha yakından tanıma imkanı bulacak, hem de yöresel lezzetlerimizin inceliklerine tanıklık edeceğiz. Abdigör köftesinden halise yemeğine, geven balından Ağrı ketesine, yaprak dönerden daha birçok özgün tatla şehrimizin mutfak kültürünü yakından deneyimleyeceğiz."

        Konuşmaların ardından Vali Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü yöresel yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

        Etkinlikte katılımcılara döner, helise, mantı gibi çeşitli yöresel yemekler ve ürünler ikram edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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