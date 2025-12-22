Habertürk
        Ağrı'da tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'da tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'da bir tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:00
        Ağrı'da tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da bir tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

        Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

        Polis ekiplerince il merkezindeki uygulama noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı, tıra el konuldu.

