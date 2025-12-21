Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da karaciğer yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

        Ağrı'da karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:58
        
        

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 yaşındaki Miraç K'de ani başlayan karaciğer yetmezliği nedeniyle gelişen klinik tablo doğrultusunda acil ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı duyuldu.

        Bu kapsamda bebeğin acil ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Açıklamada, sürece katkı sunan Ankara Etlik Şehir Hastanesi yoğun bakım ekibine teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

