Kanserden ölümlerin fazla olduğu Ağrı'da gezici kanser tarama aracı köy yollarında

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'de kanserden kaynaklı ölümlerin fazla olduğu Ağrı'da gezici kanser tarama aracı, erken tanı için köylere giderek kadınlara ücretsiz hizmet veriyor.

İbrahim Çeçen Vakfı öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı ve Sağlık Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hizmet vermeye başlayan gezici kanser tarama aracı köy köy geziyor.

Üzerinde "Erken teşhis hayat kurtarır, kanserden korkma, geç kalmaktan kork" yazılı gezici kanser tarama aracıyla ilk olarak nüfusun fazla olduğu köylere giden sağlık ekipleri, kadınlarla bir araya geliyor.

Kanser türleri, erken teşhisin önemi ve düzenli kontroller konusunda kadınları bilgilendiren ekipler, ücretsiz yapılan taramalarda risk grubundaki kişileri tespit ederek ileri tetkikler için sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

Sağlık ekipleri, son olarak il merkezine bağlı en büyük köylerden Yukarı Küpkıran'da Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç'un katılımıyla kanser alanında farkındalığı artırmak ve erken teşhis bilincini arttırmaya yönelik kadınlara eğitim verip bilgilendirmede bulundu.

- 3 kanser türünün taraması yapılıyor Ağrı Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan doktor Elif Beyza Bulut, AA muhabirine, kentte kanserden ölüm oranlarının fazla ve kanser tarama aracının hizmete başlamasının önemli olduğunu söyledi. Kanser taramalarını erkenden yapıp vatandaşları bilinçlendirmeye, erken tanının önemi ve hastalığın engellenebilir olduğunu anlatmaya devam edeceklerini belirten Bulut, şöyle konuştu: "Kanser tarama aracımızla kanser taramalarında erken teşhis için çalışma yapıyoruz. 30 yaş üstü kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri ve 40 yaş üstü meme kanseri taramalarını yapmaktayız. Kolon kanseri, kalın bağırsak kanseri taramalarını da 50 yaş üstü kadın ve erkeklerde yapıyoruz." - 41 bin kişiye tarama yapma hedefleri var Taramaları yoğunlaştıracaklarını dile getiren Bulut, "Bugüne kadar 4 köye gittik ve yaklaşık 400 kişinin taramasını yaptık. Kanser türleri hakkında eğitim verdik, mamografilerini çektik. Bu çalışmaların daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Rahim ağzı kanseri için 26 bin kişiye, meme kanseri için de 15 bin kişiye tarama yapma hedefimiz var." dedi.