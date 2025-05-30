Doğubayazıt'ta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde toplumun her kesimini bağımlılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla "Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik Standı" kuruldu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş’ın öncülüğünde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 28-30 Mayıs tarihinde "Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik Standı" oluşturuldu.

Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Yeşilay Temsilciliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Kızılay ve belediye stant açarak bağımlılıkla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Ekipler, madde, sigara, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi konularda hazırlanan bilgilendirici afiş ve broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Muhlis Kaplan, mahalle mahalle, ev ev gezerek bağımlılıkla mücadeleyi anlatacaklarını belirterek, "İnşallah bundan sonraki süreçte bağımlılıkla olan mücadelemizi daha bilinçli daha farkında ve toplumsal kurumların aracılığıyla danışma birliğiyle dayanışma ruhuyla devam ettireceğiz. Bu çalışmayı 3 güne mahsus düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.