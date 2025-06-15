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        Ağrı'da köy okulları yükümlülerin elleriyle onarılıp güzelleştiriliyor

        FATİH ÇEKİM - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, köy okullarının boya, badana ve onarım işlerini yaparak öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim almalarına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:24
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        Ağrı'da köy okulları yükümlülerin elleriyle onarılıp güzelleştiriliyor
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        FATİH ÇEKİM - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, köy okullarının boya, badana ve onarım işlerini yaparak öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim almalarına katkı sunuyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü gereği kamuya yararlı bir işte çalışma sorumluluğu bulunan yükümlüler, köy okullarının bakım, onarım, boya ve badana işlerini yapıyor.

        150 kişilik ekiplerden oluşan yükümlüler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sunduğu malzeme desteğiyle bugüne kadar ilçe genelinde 70 okulda söz konusu bakımları gerçekleştirdi.

        Yükümlüler son olarak Gültepe İlkokulu'nda boya, badana çalışması yapıp tadilattan geçirerek öğrenciler için hazır hale getirdi.

        - "Hükümlülerimizi her yönüyle topluma kazanmaya çalışıyoruz"

        Denetimli Serbestlik Müdürü Muhlis Kaplan, AA muhabirine, işbirliği protokolü kapsamında kamu kurum kuruluşlarına faydalı olma anlamında yükümlülerle çalışma yaptıklarını söyledi.

        Yükümlülerin okullarda güzel çalışmalar yaptığını ve bunun da çok önemli olduğunu belirten Kaplan, "Özellikle okullarda boya badana işlemleri yapıyoruz. Yükümlülerimizi eğitimi iyileştirme anlamında bireysel görüşmeler, seminerler, kurum çalışmalarının yanı sıra sosyal fayda anlamında topluma rehabilite etmeye çalışıyoruz. Çok yönlü bir iyileştirme çalışması yapmaya çalışıyoruz. Hükümlülerimizi her yönüyle topluma kazanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen ise yükümlülerin desteğiyle okulların bakım ve onarımının yapıldığını anlattı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve yükümlülere teşekkür eden Şen, "Malzemeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz sağladık. İşçiliği de Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kamu yararına çalışan yükümlüler tarafından yapıldı. Yükümlüler bu sene yaklaşık 70 okulumuzun tadilat ve tamiratını gerçekleştirdi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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