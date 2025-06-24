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        Ağrı'da acil tıp teknisyeni trafik kazasında hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobiliyle ağaca çarpan acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:37
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        Ağrı'da acil tıp teknisyeni trafik kazasında hayatını kaybetti
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobiliyle ağaca çarpan acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti.

        Memleketi İzmir'den izin dönüşünde otomobiliyle Ağrı'ya gelen acil tıp teknisyeni Mehmet Kömür (26), ilçe yakınlarında otomobiliyle ağaca çarptı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kömür, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kömür'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından İzmir'e gönderildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Merkez 4'No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapmakta olan sağlık teknisyeni Mehmet Kömür, meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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