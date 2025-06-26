Ağrı yaylalarında binlerce küçükbaş el birliğiyle kırkılıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylada yaşayan 16 göçer aile, el birliğiyle binlerce küçükbaşı kırkıyor.

Sinek, Tendürek, Aladağ başta olmak üzere zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylaların bulunduğu Ağrı, bu potansiyeliyle her yıl yaz aylarında çevre illerden göçerleri ağırlıyor.

İl merkezinin kuzeyindeki Tatlısu Mezrası yakınlarındaki yaylada bir süre önce çadırlarını kurarak konaklayan göçerler, zorlu doğa koşullarında hayvanlarının her türlü bakımını yapıyor.

Yüksek rakımlı yaylada teknolojiden uzak yaşam süren göçerler, havaların ısındığı bugünlerde koyun ve kuzuları kırkmak için güç birliği yaptı.

Göçer 16 ailenin yaşadığı bölgede yardımlaşarak binlerce küçükbaşı kırkan yaylacılar, yaz sezonu boyunca gösterdikleri emek, sabır ve dayanışmayla örnek oluyor.

- "Teknolojiden uzakta, doğayla iç içe bir yaşam var"

Göçerlerden Abdurrahman Kıyıdağ, AA muhabirine, Iğdır'ın sıcak olmasından dolayı her yaz genelde farklı yaylalara çıktıklarını söyledi.

Ağrı yaylalarının verimli ve havasının serin olduğunu ifade eden Kıyıdağ, şöyle konuştu:

"Belirli bir ücret karşılığında bu yaylaları kiralıyoruz. Bu yaylalar serindir. Havaların sıcak olmasından dolayı kuzuları kırkıyoruz. Daha sonra da koyunları kırkacağız. Burada 16 aile yaşıyoruz. Her gün bir ailenin kuzularını kırkıyoruz. Haziran ayının ortasında yaylaya geliyoruz, eylül ayında da dönüyoruz. Bizim gelir kaynağımız hayvancılık. Yayla, serin olduğu için hayat güzel gidiyor. Teknolojiden uzakta, doğayla iç içe bir yaşam var."

Emrah Kiyga da yayla yaşamının zorluklarının yanında güzelliklerinin de bulunduğunu anlattı.

Havanın serin ve temiz olduğunu dile getiren Kiyga, "Yaz aylarında buradayız, hayvanlarımızı kırkıyoruz, sağıyoruz. Burası soğuduğunda da başka yerlere geçiyoruz. Iğdır'da otlağımız olmadığı için genelde Ağrı, Erzurum, Kars, Ardahan, Van gibi illere gidiyoruz. Yaz boyunca 7 il, 20 ilçe ve 2 bin köy geziyoruz. Sonbaharda Iğdır'a gidiyoruz, ilkbaharda yine aynı şekilde yaylalara geliyoruz. Hemen hemen tüm kuzuları kırktık. El birliğiyle yaklaşık 4 bine yakın kuzuyu kırktık." diye konuştu.