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        Ağrı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:37
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        Ağrı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        İsmail B. (47) idaresindeki 52 RB 500 plakalı tır, Ağrı-Erzurum kara yolu Güneykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tırda sıkışan 2 kişi, AFAD ekiplerince çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İsmail B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan bir kişi Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cenaze, aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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