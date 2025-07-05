Ağrı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
İsmail B. (47) idaresindeki 52 RB 500 plakalı tır, Ağrı-Erzurum kara yolu Güneykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan 2 kişi, AFAD ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İsmail B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan bir kişi Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenaze, aynı hastanenin morguna gönderildi.
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