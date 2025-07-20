Ağrı'da serinlemek için göle giren bir kişi boğuldu

Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye, İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, SAK ve AFAD timleri ile sağlık ekiplerinden oluşan 40 kişilik ekip sevk edildi.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü’ne serinlemek için giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

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