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        Ağrı'da serinlemek için göle giren bir kişi boğuldu

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü'ne serinlemek için giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:44
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        Ağrı'da serinlemek için göle giren bir kişi boğuldu
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        Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü’ne serinlemek için giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

        Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü’nde serinlemek için suya giren 34 yaşındaki Mehmet Salih Çekip’ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye, İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, SAK ve AFAD timleri ile sağlık ekiplerinden oluşan 40 kişilik ekip sevk edildi.

        Yapılan çalışmalar sonucu Çekip’in cansız bedeni ekiplerce gölden çıkarıldı.

        Çekip’in Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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