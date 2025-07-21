Ağrı'da çocuklar yüzmeyi üniversitenin yarı olimpik havuzunda öğreniyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da çocuklar, sıcak geçen yaz aylarında spor dostu kampüse sahip İbrahim Çeçen Üniversitesinin yarı olimpik yüzme havuzunda yüzmeyi öğreniyor.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzu, sauna ve fin hamamıyla yılın 4 mevsimi vatandaşlara hizmet veriyor.

Okulların tatil olmasıyla yüzme eğitimi için öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği havuz, çocuk sesleriyle yankılanıyor.

YÖK'ün belirlediği kriterler çerçevesinde "Spor Dostu Kampüs" ünvanı ve belgesi alan üniversite, sağladığı sportif imkanlarla halkın üniversite ile bütünleşmesini sağlıyor.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, AA muhabirine, hijyen, sağlık ve güvenliği göz önünde bulundurularak yılın 12 ayı hem öğrencilere hem de vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

- "Maalesef şehrimiz yüzme imkanları açısından kısıtlı bir yer"

Bireylerle birebir ilgilenen uzman ve eğitimci öğretim kadrosuyla güzel bir yüzme eğitimi verildiğini belirten Karataş, "Maalesef şehrimiz yüzme imkanları açısından kısıtlı bir yer. Halkımızın böyle bir imkanla buluşmasına sebep oldukları için devlet büyüklerimiz ve üniversitemize teşekkür ediyorum. Benim 2 çocuğum da burada yüzme eğitimi aldı. Buradan gördüğümüz ilgiden çok memnunuz." diye konuştu.

"Bizim üniversitemiz de bu anlamda halkımıza ve öğrencilerimize sağladığı sportif imkanlarla spor dostu kampüs belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu havuzumuz kurulduğu günden itibaren yaklaşık 5 bin kişiye kurslarla yüzmeyi öğretmiştir. Son 3 aydır 300 öğrencinin bu eğitimlerden yararlandığını söyleyebiliriz."

"Dezavantajlı durumlarda olan bazı özel gereksinimli yavrularımızın burada yüzme eğitimi aldıktan sonra daha üst kategorilerde eğitimlerine devam ettiğini ve ulusal yarışmalarda önemli başarılar elde ettiğini söylemeliyiz. Çocuklarla ilgili ücret onlardan eğitim bizden kampanyası dahilinde ailelerin bütçesini çok yormayarak, velilerimizi üzmeyecek bir ücret politikası güdüyoruz. Amacımız Ağrı gibi denize uzak bir coğrafyada suyla, yüzmenin teknikleri ve bu işin disipliniyle yakından tanışmalarını sağlamaktır.

Vatandaşların yüzme havuzuna aşırı ilgisinden son derece memnun olduklarını dile getiren Karataş, şöyle devam etti:

Karataş, erkekler, kadınlar, kız çocukları ve erkek çocuklarına kategorilere göre işin uzmanı olan erkek ve kadın eğitmenlerce eğitim verildiğini anlattı.

- "Çocuklarımıza eğitmenler eşliğinde yüzme öğretin"

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve yüzme eğitmeni Doç. Dr. Baykal Karataş ise 'Eğitim bizden ücret sizden' politikasıyla şehirle üniversitenin daha çok bir arada olması için çocuklara yüzme eğitimi verdiklerini ifade etti.

Yaz aylarında havaların çok sıcak olduğunu aktaran Karataş, "Çocuklarımızı yüzmek için nehirler, göller ve bataklıklara göndermeyin. Çocuklarımıza eğitmenler eşliğinde yüzme öğretin. Üniversite olarak cankurtaranlar ve eğitmenlerimizin sayısı fazla. İlk önemsediğimiz şey insanların güvenliği." diye konuştu.

Vatandaşlardan Fecri Aslankılıç da havuzun çok donanımlı, hijyen olduğunu ve ihtiyaçları karşıladığını belirtti.