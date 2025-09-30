Ağrı'da sahte paralarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Ağrı'da sahte dolar, avro ve Türk lirasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'da sahte dolar, avro ve Türk lirasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan bir kişinin üst araması yapıldı.
Üzerinden sahte 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro ve 2 bin 600 Türk lirası çıkan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.