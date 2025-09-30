Habertürk
        Ağrı Haberleri

        Ağrı'da polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerini denetliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:43 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:52
        Ağrı'da polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerini denetliyor
        Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okul çevrelerinde sürekli denetim gerçekleştiriyor.

        Kentte eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in talimatlarıyla okul çevrelerinde denetimler sıklaştırıldı.

        Polis ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmesi için okul çevrelerinde denetimler yaparak şüpheli buldukları kişilere kimlik kontrolü yapıyor.

        Öğrencileri suç ve suçlulara karşı korumak amacıyla il merkezinde bulunan okul ve çevrelerinde eğitim öğretim dönemi boyunca uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

