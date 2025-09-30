Ağrı'da polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerini denetliyor
Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okul çevrelerinde sürekli denetim gerçekleştiriyor.
Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okul çevrelerinde sürekli denetim gerçekleştiriyor.
Kentte eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in talimatlarıyla okul çevrelerinde denetimler sıklaştırıldı.
Polis ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmesi için okul çevrelerinde denetimler yaparak şüpheli buldukları kişilere kimlik kontrolü yapıyor.
Öğrencileri suç ve suçlulara karşı korumak amacıyla il merkezinde bulunan okul ve çevrelerinde eğitim öğretim dönemi boyunca uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.