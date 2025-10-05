Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Kars ve Ağrı'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı

        Kars ve Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ve Ağrı'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars ve Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Ağrı'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince Millet Bahçesi'nde yapılan etkinlikte çocuklar resim çizdi.

        Dernek Başkanı Kerem Engin ve vatandaşlar da etkinliğe katılarak çocuklara destek oldu.

        Çocuklardan Miraç Gelturan, AA muhabirine, Filistinli çocuklara destek olmak için resim çizdiklerini söyledi.

        Hüseyin Asaf Kocabay ise Filistin, Gazze ve oradaki çocuklara sürekli dua ettiklerini ifade etti.

        - Kars

        Kars Kalesi eteklerinde bedesten bölgesinde düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine, çocuklar ve aileleri yakın ilgi gösterdi.

        Etkinlikte çocuklar, Filistinli akranları için kurdukları hayalleri ve İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği gemileri resmetti.

        250 metrelik tuvalde çizilen resimlerle yaşanılanlar anlatıldı.

        Kars İHH Başkanı Halil İbrahim Avcı, etkinliğin amacının Filistin halkına, özellikle de savaşın ortasında kalan çocuklara manevi destek vermek olduğunu belirterek, "250 metre uzunluğunda rulo tuval açtık, boya malzemelerimizi hazırladık ve genç, yaşlı, çocuk demeden herkesi davet ettik. Amacımız, çocuklarımızın 'Gazze' dendiğinde ne hissettiklerini, ne düşündüklerini ortaya koymalarıydı. Bu duygularını resimle, şiirle veya sözlerle tuvale yansıttılar. Burada vicdan sahibi bireyler olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.

        Çocuklardan Şiyan Barış Aydın ise Gazze'de yaşanılanları üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, "Filistin'den gelmek isteyenleri ülkemize almalıyız, onları davet etmeliyiz. Savaşa hayır, barışa evet." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da öğrencilerden Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destek
        Ağrı'da öğrencilerden Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destek
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ağrı'da 40 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oyuncak ve kalem ele geçiril...
        Ağrı'da 40 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oyuncak ve kalem ele geçiril...
        Ağrı'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Ağrı'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Bor kullanılarak geliştirilecek yara örtüsü diyabetik yaraların daha hızlı...
        Bor kullanılarak geliştirilecek yara örtüsü diyabetik yaraların daha hızlı...
        Husumetli ailelerin duruşma sonrası silahlı kavgası: 4 yaralı
        Husumetli ailelerin duruşma sonrası silahlı kavgası: 4 yaralı