        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Fransız gezgin farklı kültürleri tanımak için bisikletiyle ülkeleri geziyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Fransa'dan bisikletiyle 12 hafta önce yola çıkan doğa tutkunu 61 yaşındaki Jean Luc Gınhoux, farklı kültürleri tanımak amacıyla 7 bin kilometre yol katederek Ağrı'nın yüksek rakımlı Balık Gölü'ne ulaştı.

        Giriş: 05.10.2025 - 11:47 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:10
        Fransız gezgin farklı kültürleri tanımak için bisikletiyle ülkeleri geziyor
        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Fransa'dan bisikletiyle 12 hafta önce yola çıkan doğa tutkunu 61 yaşındaki Jean Luc Gınhoux, farklı kültürleri tanımak amacıyla 7 bin kilometre yol katederek Ağrı'nın yüksek rakımlı Balık Gölü'ne ulaştı.

        Fransız gezgin Jean Luc Gınhoux, doğaya olan tutkusu ve dağcılık faaliyetlerinin yanı sıra bisikletiyle farklı ülkeleri geziyor.

        Farklı kültürleri tanımak ve insanlarla daha çok etkileşim kurmak amacıyla bisikletiyle yola çıkan Gınhoux, haftalarca süren zorlu yolculuğun ardından çok sayıda ülkeyi geçtikten sonra Türkiye'ye geldi.

        Türkiye'nin farklı yerlerini gezdikten sonra Ağrı'ya gelen Gınhoux, Taşlıçay ilçesindeki zorlu patika yollardan geçip ülkenin en yüksek rakımlı göllerinden olan Balık Gölü çevresinde mola verdi.

        Seyahati boyunca zorlu doğa koşullarıyla mücadele eden ve geceleri çadırda kalan Gınhoux, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

        Gınhoux, bisikletiyle Gürcistan üzerinden Özbekistan ve bölgedeki diğer ülkelere gidecek.

        Jean Luc Gınhoux, AA muhabirine, Türkiye coğrafyasının yanı sıra insanlarının da çok iyi ve sıcakkanlı olduğunu söyledi.

        Güzergah boyunca insanların güler yüzü ve misafirperverliğiyle karşılaştığını belirten Jean Luc Gınhoux, "Bisikletimle Fransa'dan yola çıktım. Yaklaşık 12 haftadır yoldayım. Türkiye'de insanlar beni çok iyi karşıladı. Yolda beni gördüklerinde selam veriyorlar, yemek ve içecek ikram edenler de oldu. Yemekler çok güzel. Gürcistan üzerinden Özbekistan'a gideceğim. Semerkant, Buhara ve Hive'yi gezmeyi istiyorum." dedi.

        - "Bisikletimle farklı ülkeleri gezmek istiyorum"

        Fransa'da akademisyenlik yaptığını belirten Gınhoux, bisikletle gezmenin zor ama keyifli olduğunu anlattı.

        Ağrı Dağı'nın çok etkileyici olduğunu dile getiren Gınhoux, şunları kaydetti:

        "7 bin kilometre yol katettim. Rakım olarak da oldukça yüksek bir yerdeyim. Geceleri otelde kalmıyorum. Yanımda taşıdığım kamp çadırlarında kalıyorum. Tüm malzemelerimi bisikletimde taşıyorum. Geçmişte Himalaya Dağları'na tırmandım. Tacikistan'da dağlara tırmandım. Bisikletimle farklı ülkeleri gezmek istiyorum. Bisiklet sayesinde insanlarla tanışmam ve istediğim yerleri görmek daha kolay oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

