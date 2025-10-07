Doğa harikası Balık Gölü iklim değişikliği ve beşeri etkenle küçülüyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan yüksek rakımlı Balık Gölü'nde iklim değişikliği ve beşeri etken nedeniyle çekilme yaşanıyor.

İlçenin kuzeyinde 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan 2 bin 254 rakımlı Balık Gölü, el değmemiş doğasıyla her mevsim ziyaretçi çekiyor.

Doğa harikası göl, iklim değişikliği ve Doğubayazıt ilçe merkezinin su ihtiyacının büyük bir bölümünün buradan sağlanması nedeniyle son yıllarda çekiliyor.

Kıyıları çekilen ve su yüzeyinde yosunlaşma oluşan göl, dronla görüntülendi.

- "Geçmişte suyun olduğu alanlarda şimdi hayvanlar otluyor"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alperen Kayserili, AA muhabirine Balık Gölü'nde 1 kilometrekareden fazla bir alanda küçülme yaşandığını söyledi.

Göldeki su çekilmesinin sadece iklim değişikliğiyle ilgili olmadığını beşeri sebeplerin de etkili olduğunu ifade eden Kayserili, şöyle konuştu:

"Doğubayazıt'ın içme suyu olarak kullandığı önemli kaynaklardan biri de maalesef Balık Gölü'dür. Balık Gölü aynı zamanda Sarısu Deresi vasıtasıyla Doğubayazıt Sazlıkları'nı da besliyor. Eski kıyı çizgisi ile yeni kıyı çizgisi arasına baktığımızda, suyun ne kadar çekildiği net olarak belli oluyor. Kuş varlığı ve ekolojik denge açısından buranın korunmasının çok önemli olduğunu ifade etmek isteriz. Burası turizm açısından büyük bir potansiyele sahip. Geçmişte suyun olduğu alanlarda şimdi hayvanlar otluyor."

- "Geçmişe oranla neredeyse 10 kat hızlı bir çekilme var"

Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Arıkan ise gölde yaz aylarında mevsimsel çekilmedeki artışı ele aldıklarını ve uydu verilerini analiz ettiklerini anlattı.