        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:48 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:48
        Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
        Ağrı Valisi Mustafa Koç, eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

        Vali Koç, valilikte düzenlenen eylül ayı asayiş ve güvenlik toplantısında, suç ve suçluyla mücadelede en küçük bir zafiyete izin vermeden, terörle, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla ve her türlü asayiş problemine karşı en etkin şekilde mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

        Koç, şöyle konuştu:

        "Eylül ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 149 operasyon düzenlenmiş olup, 2 terörist teslim olmuştur. Bu operasyonlarda 38 şahıs gözaltına alınmış, 9 kişi tutuklanmış, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik 7 operasyon gerçekleştirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. İlimizde mağara içerisinde tuzaklanmış vaziyette bulunan EYP tespit edilerek, PKK/KCK terör eylemi kolluk kuvvetlerimizin yapmış olduğu özverili çalışmayla engellenmiştir."

        Koç, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 21 silah ele geçirildiğini ve 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

        Kentte 7 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilip 31 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini ve 7 kişinin tutuklandığını ifade eden Koç, "Bu operasyonlarda 4 kilo 100 gram esrar, 6 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ve 56 litre sıvı metamfetamin, 48 gram afyon, 879 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bu yakalamaların çoğunluğu ilimizin sınır ili olması nedeniyle ülkemize yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan uyuşturucularla alakalıdır." diye konuştu.

        Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik 13 operasyon yapıldığını, 3 kişinin tutuklandığını ve 6 araca el konulduğunu aktaran Vali Koç, "Hudut birliklerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Bunlara ek olarak, ilimizde 4 mobil göç noktası bulunmakta olup, 11 bin 699 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 100 düzensiz göçmen tespit edilmiştir." dedi.

        Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

