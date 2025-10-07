Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Patnos'ta Zahide Şahin Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı

        AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin babası Celal Şahin tarafından yaptırılan Zahide Şahin Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:01
        Patnos'ta Zahide Şahin Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı
        AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin babası Celal Şahin tarafından yaptırılan Zahide Şahin Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Milletvekili Kilerci'nin babası tarafından yaptırılan Zahide Şahin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi.

        Sağlık merkezinin açılışı yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle yapıldı.

        Açılış programına, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve babası Celal Şahin, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve il protokolü katıldı.

