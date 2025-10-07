Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ankara'da inşaattaki yük asansöründen düşerek ölen işçi Ağrı'da defnedildi

        Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da inşaattaki yük asansöründen düşerek ölen işçi Ağrı'da defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.

        Hayatını kaybeden işçilerden Nedim Akbay'ın (19) cenazesi yakınları tarafından alınarak Ağrı'nın Patnos ilçesine getirildi.

        Akbay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Serhat Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi. Cenazeye katılanlar Akbay'ın yakınlarını teselli etti.

        Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde dün yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörünün ikiye ayrılması nedeniyle amca oğulları Emrah (36) ve Nedim Akbay düşerek hayatını kaybetmişti.

        Emrah Akbay'ın cenazesi, dün Ankara'da toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor

        Benzer Haberler

        Doğa harikası Balık Gölü iklim değişikliği ve beşeri etkenle küçülüyor
        Doğa harikası Balık Gölü iklim değişikliği ve beşeri etkenle küçülüyor
        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüphel...
        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüphel...
        Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
        Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Fransız gezgin farklı kültürleri tanımak için bisikletiyle ülkeleri geziyor
        Fransız gezgin farklı kültürleri tanımak için bisikletiyle ülkeleri geziyor
        Kars ve Ağrı'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı
        Kars ve Ağrı'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı