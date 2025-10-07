Ankara'da inşaattaki yük asansöründen düşerek ölen işçi Ağrı'da defnedildi
Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.
Hayatını kaybeden işçilerden Nedim Akbay'ın (19) cenazesi yakınları tarafından alınarak Ağrı'nın Patnos ilçesine getirildi.
Akbay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Serhat Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi. Cenazeye katılanlar Akbay'ın yakınlarını teselli etti.
Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde dün yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörünün ikiye ayrılması nedeniyle amca oğulları Emrah (36) ve Nedim Akbay düşerek hayatını kaybetmişti.
Emrah Akbay'ın cenazesi, dün Ankara'da toprağa verilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.