Ağrı'da yükümlüler hayatlarında yeni bir başlangıcın simgesi olarak fidan dikti

Ağrı'da yükümlüler, hayatlarında yeni bir başlangıcın simgesi olarak kendi adlarına fidan dikti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmed-i Hani Havalimanı yolu üzerindeki Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Adalet Ormanı'nda "Yükümlülerle Pilav Günü ve Fidan Dikim Etkinliği" düzenlendi.

Başsavcı Adem Çalış, burada yaptığı konuşmada, "İnsana Dokunuyor, İnsanı Dokuyoruz" şiarıyla hareket ettiklerini söyledi.

Toprakla buluşan fidanların her birini yükümlülerin ismiyle diktiklerini ifade eden Çalış, şöyle konuştu:

"Yükümlülerimizin geçmişteki hatalarından arınıp iyi bir birey olarak hayata başlayacakları, diktikleri fidanlar gibi yeşerecekleri bir geleceği arzu ediyor, buna ilişkin inancımızı muhafaza ediyoruz. Bu etkinlik aynı zamanda yükümlülerimizin kanunla belirlenen denetimli serbestlik sürelerini başarıyla tamamlayıp bir anlamda mezun oldukları süreci ifade ettiğinden, mezuniyetlerini hayata ve ailelerine karşı devam edecek sorumluluklarını hatırlamaları için mezuniyet nişanesi olarak 'pilav günü' adlandırdık."