        Ağrı Haberleri

        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Ağrı ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:54
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Ağrı ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda kentte düzensiz göçmen sevki yapacağı belirlenen şüpheli iki araçtan biri Ağrı-Tutak kara yolu üzerinde kovalama sonucu durduruldu, araçtaki bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İkinci araç ise Erzurum'un Köprüköy ilçesinde durdurularak 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        Bir araca el koyan ekipler, 5 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim etti.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

