        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Yazın yaylada çalışan kırsaldaki kadınlar kışın da kurslarda meslek ediniyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Yazın yaylada tarım ve hayvancılık yapan Ağrı kırsalındaki kadınlar, kış mevsiminde de Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kurslara katılıp meslek ediniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:18
        Kent merkezinde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerleşim yerleri arasında bulunan Yüzüncü Yıl ile Küpkıran mahallelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı ADEM, kadınların sosyalleşmesine ve üretime katkıda bulunmasına öncülük ediyor.

        Yazın yaylada tarım ve hayvancılıkla uğraşan yöredeki kadınlar, kışın da boş zamanlarını meslek kurslarında değerlendiriyor.

        Hafta içi her gün evlerindeki işlerini bitirdikten sonra merkeze gelen 80 kadın, usta öğreticiler koordinesinde dikiş-nakış, kuaförlük, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan tel kırma kurslarında meslek öğrenip çeşitli ürünler üretiyor.

        Kadınlar kermeslerde ürünlerin satışını yaparak aile ekonomilerine katkı sağlarken, küçük yaştaki çocukları da ana sınıfında eğitim görüyor.

        - "Ürünlerini satmalarına da yardımcı oluyoruz"

        Aile Destek Merkezi Koordinatörü Neslihan Taşdemir Yerlikaya, AA muhabirine, merkezde kadınların sadece meslek öğrenmediğini, sosyalleştiğini de söyledi.

        Kadınların öğrendikleri mesleklerden ürettikleri ürünleri satarak maddi bir kazanç sağladığını belirten Yerlikaya, "Ürünleri sipariş alarak hocalarımız rehberliğinde burada üretiyorlar. Bizler de zaman zaman kermesler açarak öğrencilerimizin ürünlerini satması için onlara yardımcı oluyoruz." dedi.

        Yerlikaya, ADEM'in proje gereği dezavantajlı bölgelerde kurulduğunu, en kırsal ve nüfusun yoğun olduğu mahallelerden hizmet verdiklerini anlattı.

        Merkezde bir aile ortamı sağlandığını ve herkesin mutlu olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Burada öğretmenlerimiz, kursiyerlerimiz bir aile ortamı kurmuş durumda. Kursiyerlerimiz burayı resmi bir kurum, bir eğitim merkezi gibi görmekten ziyade bir ev ortamı gibi görüyorlar. Biz de burada kursiyerlerimize bu imkanı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        Kursa 80 kadının sürekli katılım sağladığını ve ana sınıfında da 15 öğrencinin olduğunu aktaran Yerlikaya, "Burada kışlar çok uzun geçiyor. Kış mevsiminde özellikle çok yoğun katılım oluyor. Buradaki hanımlar zaten haziranda hayvancılıkla uğraştıkları için yaylalara çıkıyorlar. Dolayısıyla yayla sezonu başlayana kadar burada kursumuzdan faydalanıyorlar." ifadesini kullandı.

        - "Kendimizi çok geliştirdik, önceden bir şey bilmiyorduk"

        Kursiyerlerden Yüksek Taşçı, 4 yıldır dikiş-nakış kursuna geldiğini ve mesleği çok iyi öğrendiğini söyledi.

        Kurslarla kendilerini çok geliştirdiklerini anlatan Taşçı, şöyle konuştu:

        "Bazen sipariş alıp evde de üretim yapıyoruz. Nevresim, çeyiz, elbise, ferace, minder, yastık ne varsa öğrendik. Daha önce bilmiyorduk. Mahallede olduğu için herkes gelebiliyor, sosyalleşiyor. Burada kendimizi çok geliştirdik, önceden bir şey bilmiyorduk."

        Şükran Dağtekin de 6 yıldır kursa geldiğini, dikiş-nakışla ilgili ne varsa öğrendiğini, makine alıp evde de sipariş alarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.

        Kuaförlük kursu usta öğreticisi Alev Uç da kursiyerleri 8 aylık eğitimin sonunda usta öğreticilik sınavlarına yönlendirdiklerini ve belgeyi alan kadınların iş yeri açabildiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

