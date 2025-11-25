Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tamamen güneş enerjisiyle aydınlanacak

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Elektrik ihtiyacının yarısına yakınını güneş enerjisi santralinden karşılayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, yeni kurulacak paneller sayesinde tamamen yenilenebilir enerjiyle aydınlanacak.

        Giriş: 25.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:09
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tamamen güneş enerjisiyle aydınlanacak
        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Elektrik ihtiyacının yarısına yakınını güneş enerjisi santralinden karşılayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, yeni kurulacak paneller sayesinde tamamen yenilenebilir enerjiyle aydınlanacak.

        5 yıl önce kurulan "500 kilovat Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali" sayesinde üniversitenin elektriğinin hemen hemen yarısı yenilenebilir enerjiden sağlanıyor.

        Üniversitenin güneş enerjisi santralinin büyütülmesine yönelik çalışma yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle gelecek yıl büyütülecek santralle, üniversitenin enerji ihtiyacının tamamının karşılanması hedefleniyor.

        - "500 kilovatlık sistem kendini amorti etti ve kar etmeye başladı"

        Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, AA muhabirine, Ağrı'nın en çok güneş alan illerin başında geldiğini söyledi.

        Kentte son yıllarda rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulumunda önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Gülçin, şöyle konuştu:

        "Güneş enerjisinden enerji elde etmeyi özellikle biz Ağrı'da üniversitemizde daha önceki çalışmalarımızla ortaya koyduk ve bir başarı elde edildi. 2020 yılı içinde yapılan 500 kilovatlık güneş enerjisi projesi sayesinde elde ettiğimiz enerji miktarı yıllık 5 milyon Türk lirası civarındaydı. Bu sistem 2023'e kadar kendisini amorti etti ve kar etmeye başladı."

        Gülçin, mevcut santralin üniversitenin enerji ihtiyacının neredeyse yarısını karşıladığını dile getirdi.

        Güneş enerjisi santralini büyüteceklerini belirten Gülçin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığımız 3,5 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali kurulumu inşallah 2026'da hayata geçirilecek. Eğer 2026'da sistemi kurarsak bu 2030'un başına kadar kendisini amorti eder." dedi.

        Gülçin, "Bir önceki sistemin neredeyse iki katından daha fazla, yani 1000 kilovatlık bir enerjiden bahsediyoruz. Bu da 1 megavat yapıyor. Önceki 500 kilovat olduğunu düşünürsek, mevcut enerji ihtiyacımızın iki katı kadar." diye konuştu.

        Güneş enerjisi santralinin çevre dostu olduğunu söyleyen Gülçin, "Hem şehrimize hem de bölgemize örnek olmayı hedefliyoruz. Üniversite olarak bu tarz bir girişimciliğe öncülük ediyoruz. Bunun yaygınlaşmasında da son derece önemli rol oynayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

