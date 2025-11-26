Habertürk
        Ağrı'da eğitimine devam edemeyen çocuk okula kazandırıldı

        Ağrı'da eğitimine devam edemeyen çocuk okula kazandırıldı

        Ağrı'da çeşitli nedenlerden dolayı eğitimine devam edemeyen erkek çocuk, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç'un girişimiyle okuluna kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:26 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:26
        Ağrı'da eğitimine devam edemeyen çocuk okula kazandırıldı
        Ağrı'da çeşitli nedenlerden dolayı eğitimine devam edemeyen erkek çocuk, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç'un girişimiyle okuluna kavuştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Koç'un eşi Gül Koç öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Okulum Beni Bekler Projesi"nin çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Gül Koç'un koordinesinde, il merkezine bağlı Dönerdere köyünde yaşayan 9 yaşındaki erkek çocuğun okula kazandırılması için çalışma yapıldı.

        Gül Koç ve öğretmenlerin aileyle görüşüp var olan problemleri çözmesiyle çocuk okula kazandırıldı.

        Koç, ayrıca köy okulunu da ziyaret edip öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

