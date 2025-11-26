Ağrı'da böbreğinde tümör tespit edilen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Ağrı'da sol böbreğinde tümör tespit edilen hasta, kentte ilk defa yapılan kapalı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan 53 yaşındaki Ahmet Eser, bir süre önce bel ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde sol böbreğinde kitle tespit edilen ve üroloji ile radyoloji ekibinin değerlendirmesinin ardından tanıda daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi için Eser'in ultrason ve MR görüntülemesi yapıldı.

Üroloji Bölümünden Opr. Dr. Kayhan Tarım'ın planlamasıyla Eser'in, laparoskopik (kapalı) parsiyel nefrektomi ameliyatı yapıldı.

Ameliyatı başarıyla tamamlanan Eser, hastanede 2 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Doktor Kayhan Tarım, gazetecilere, amaçlarının böbreği tamamen almak yerine tümörü güvenli sınırlarla çıkarıp böbreği korumak olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası incelemelerde kitlenin kötü huylu bir tümör olduğunu ancak temiz cerrahi sınırlarla çıkarıldığının belirlendiği ifade eden Tarım, "Bizim amacımız kapalı yöntemle tümörü çıkarıp böbreği korumak üzerineydi. Bu tarz ameliyatlar açık, laparoskopik yani halk arasında bilinen adıyla kapalı ya da robotik olarak yapılabilir. Açık ameliyatlar daha ağrılı, işe geri dönüş süresi daha uzundur. Hastalar için kapalı ameliyatlar daha rahattır." dedi.

Tarım, hastanın ameliyatla tümöründen kurtulduğunu, böbrek değerlerinde herhangi bir bozulma olmadığını ve hastanın kemoterapi gibi ilave bir tedaviye ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Ameliyatın sorunsuz tamamlandığını ve hastanın bir hafta içerisinde normal hayatına döndüğünü belirten Tarım, "Şehrimiz açısından, bu tarz ameliyatlarda açık cerrahiden kapalı cerrahiye bir geçiş olarak görüyoruz. Şehrimiz için bir devrim olarak görüyoruz. Buna benzer ameliyatları, böyle güvenli, konforlu, kapalı yöntemleri ve daha teknolojik yöntemleri, sayısını arttırarak yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu ameliyatların açık, laparoskopik ve robotik yapıldığı yerlerden eğitim alarak geldiklerini vurgulayan Tarım, şunları kaydetti:

"Bu ameliyat daha önce burada kapalı yöntemle yapılmamıştır. Zor bir ameliyattır. Böbrek çok kanlanan bir organdır. Böbreği koruyarak sadece tümörü çıkarmak ve bunu kapalı yöntemle yapmak; aynı zamanda tecrübe ile beraber bir teknoloji de gerektirir. Ağrı'da bu malzemelerimiz ve tıbbi cihazlarımız vardı. Bizler de bu ameliyatların yapılabildiği yerlerden gelerek burada yapmayı planladık ve sorunsuz da yapabildik."