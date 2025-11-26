Ağrı'da böbreğinde tümör tespit edilen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da sol böbreğinde tümör tespit edilen hasta, kentte ilk defa yapılan kapalı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:26
        Ağrı'da sol böbreğinde tümör tespit edilen hasta, kentte ilk defa yapılan kapalı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

        Kentte yaşayan 53 yaşındaki Ahmet Eser, bir süre önce bel ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde sol böbreğinde kitle tespit edilen ve üroloji ile radyoloji ekibinin değerlendirmesinin ardından tanıda daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi için Eser'in ultrason ve MR görüntülemesi yapıldı.

        Üroloji Bölümünden Opr. Dr. Kayhan Tarım'ın planlamasıyla Eser'in, laparoskopik (kapalı) parsiyel nefrektomi ameliyatı yapıldı.

        Ameliyatı başarıyla tamamlanan Eser, hastanede 2 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

        Doktor Kayhan Tarım, gazetecilere, amaçlarının böbreği tamamen almak yerine tümörü güvenli sınırlarla çıkarıp böbreği korumak olduğunu söyledi.

        Ameliyat sonrası incelemelerde kitlenin kötü huylu bir tümör olduğunu ancak temiz cerrahi sınırlarla çıkarıldığının belirlendiği ifade eden Tarım, "Bizim amacımız kapalı yöntemle tümörü çıkarıp böbreği korumak üzerineydi. Bu tarz ameliyatlar açık, laparoskopik yani halk arasında bilinen adıyla kapalı ya da robotik olarak yapılabilir. Açık ameliyatlar daha ağrılı, işe geri dönüş süresi daha uzundur. Hastalar için kapalı ameliyatlar daha rahattır." dedi.

        Tarım, hastanın ameliyatla tümöründen kurtulduğunu, böbrek değerlerinde herhangi bir bozulma olmadığını ve hastanın kemoterapi gibi ilave bir tedaviye ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

        Ameliyatın sorunsuz tamamlandığını ve hastanın bir hafta içerisinde normal hayatına döndüğünü belirten Tarım, "Şehrimiz açısından, bu tarz ameliyatlarda açık cerrahiden kapalı cerrahiye bir geçiş olarak görüyoruz. Şehrimiz için bir devrim olarak görüyoruz. Buna benzer ameliyatları, böyle güvenli, konforlu, kapalı yöntemleri ve daha teknolojik yöntemleri, sayısını arttırarak yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Bu ameliyatların açık, laparoskopik ve robotik yapıldığı yerlerden eğitim alarak geldiklerini vurgulayan Tarım, şunları kaydetti:

        "Bu ameliyat daha önce burada kapalı yöntemle yapılmamıştır. Zor bir ameliyattır. Böbrek çok kanlanan bir organdır. Böbreği koruyarak sadece tümörü çıkarmak ve bunu kapalı yöntemle yapmak; aynı zamanda tecrübe ile beraber bir teknoloji de gerektirir. Ağrı'da bu malzemelerimiz ve tıbbi cihazlarımız vardı. Bizler de bu ameliyatların yapılabildiği yerlerden gelerek burada yapmayı planladık ve sorunsuz da yapabildik."

        Tarım, Ağrı'da bu ameliyatın ilk kez başarıyla uygulanması açısından önem taşıdığını, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer'in desteği ve hastanenin imkanları ölçüsünde ilkleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Ahmet Eser de Ağrı'da ilk defa böyle ameliyatın yapılmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, "Ameliyat çok güzel geçti. Başka bir hastalık için gelmiştim. Hocam kitle olduğunu söyleyince şok oldum, beni teselli etti. Hocama güvendim, ameliyat oldum ve çok iyiyim. Allah'a şükrediyorum, hocama teşekkür ediyorum." diye konuştu.

