Ağrı'da çeşitli suçlardan hükümlü cezaevi firarisi yakalanıp yeniden cezaevine konuldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan hakkında 37 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan O.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

