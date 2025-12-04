Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörü Erkoç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Giriş: 04.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:12
        Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörü Erkoç, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kentteki bir restoranda düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Aras EDAŞ İl Koordinatörü Cemal Erkoç ve şirket yetkilileri, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Erkoç, kentteki elektrik dağıtım şebekesini güçlendirmek, arıza sürelerini minimize etmek ve enerji kalitesini artırmak amacıyla yeni yatırım döneminde bütçenin artırıldığını belirtti.

        Kentte şebeke modernizasyonu ve teknolojik altyapı çalışmalarına hız verildiğini belirten Erkoç, şöyle konuştu:

        "Özellikle kış şartlarının çetin geçtiği bölgelerde vatandaşlara kesintisiz enerji sunmak ve kayıp-kaçak oranlarını düşürmek öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Ağrı ilinin yatırım payı, şirket devri sonrası ortalama yüzde 24 seviyesinden yüzde 32'ye yükseltilmiştir. Buna paralel olarak, şebeke iyileştirme çalışmalarına ayrılan kaynak da yıllık yaklaşık 1,2 milyar Türk lirasından 1,8 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu artış, il genelinde daha güçlü ve dayanıklı bir dağıtım altyapısı oluşturulmasına olanak sağlamaktadır."

