        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da tipide kara saplanan kamyonet ile içindeki 4 kişi kurtarıldı

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoldan çıkarak kara saplanan kamyonet ile içindeki 2'si çocuk 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Giriş: 08.03.2026 - 12:10
        Ağrı'da tipide kara saplanan kamyonet ile içindeki 4 kişi kurtarıldı

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoldan çıkarak kara saplanan kamyonet ile içindeki 2'si çocuk 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Taşlıçay-Diyadin kara yolunda rutin devriye faaliyeti yapan AFAD, jandarma, emniyet ve Karayolları ekipleri, İpek Geçidi mevkisinde bir kamyonetin yoldan çıkıp kara saplandığını fark etti.

        Olaya müdahale eden ekipler, Iğdır'dan gelen ve içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu kamyoneti saplandığı yerden kurtardı.

        Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan araç, daha sonra yoluna devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

